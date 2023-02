Chłop bez baby całe życie to prawie pewne ze cos siądzie na dekiel i do tego nałogi. Oczywiście na początku założeniem jest ze będzie sie rozwijać, miło spędzać czas i podróżować. Ale takie życie będzie miał może co dziesiąty singiel z wyboru. Rodzice odejdą, kolesie poznikają w swoich sprawach i zostaje komp i piwko. No chyba ze masz jakies mocno absorbujące hobby, ale to tak jak pisałem raczej wyjątki.