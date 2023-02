W PE nie gorsze kwiatki, np niejaki Sikorski poza pracą w PE uzyskuje dochody z 12 innych źródeł, jak wynika z raportu Transparency International EU. Obliczono że za wykonywanie innych zajęć przez rok zarobił od 588 do 804 tys. euro. Do dziś Sikorski nie ujawnił jakie są źródła tych dochodów i za co mu płacą