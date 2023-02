ambasasdę turecką trzeba złapać za jaja. Takie F35 dla Grecji byłyby miłe



a do ruskich onucy mam pytanie - PO CO OMIJACIE SANKCJE SKORO:

A) potężna ruska gospodarka nie odczuwa sankcji i jest w stanie sama siebie zaopatrywać

B) kremlowskie psy chwaliły sankcje jako szansę na uniezależnienie się od złego zachodu



to jak to jest