Najgorsze jest to, że jakieś 15% społeczeństwa, czyli jakieś 35% głosujących, to tak zmanipulowany beton, że choćby im Obajtek zgwałcił córkę, to by jej dali w opakowaniu z otwartej, że śmie pomawiać kryształowego O. Śmiejemy się z Rosji, że to prymitywizm przeżarty propagandą, a my zapi.... lamy w ich kierunku lotem błyskawicy.



Ten kraj jest stracony na lata.