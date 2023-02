Mam mieszane uczucia, co do nazywanie ich kolaborantami. Kolaborant, to nasz, współpracujący z wrogiem - zwykły zdrajca. Natomiast Ci na tym filmie, to nie ukraińcy, a ruscy mieszkający na Ukrainie. To jacy z nich kolaboranci? To tak jakbyśmy nazywali Niemców mieszkających na ziemiach polskich podczas II WŚ kolaborantami.