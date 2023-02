Zrobil kariere jako konserwatywny burmistrz londynu jezdzacy do pracy rowerem. Po jego dzialaniach jako premier UK jednak widac ze zostaly kupiony przez banki centralne a teraz kontynuuje kariere jako podrzegacz wojenny ze znana twarza.

Apeluje o kontynuacje przegranej wojny ze stolicy zbankrutowanego panstwa ktore jedyne co eksportuje to dlug (31 trylionow usd i rosnie), bron i konflikty. Jak nisko mozna upasc zeby cos takiego promowac? Ten urzednik wlasnie kupuje sobie posiadlosc w Pokaż całość