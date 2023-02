poczekajcie jak dojdą do władzy i przypomną słowa kaczyńskiego, że sprawa wzajemnych roszczeń po II wojnie światowej nie jest zakończona.

Polska otrzymała około 20-25% powierzchni Niemiec sprzed II wojny światowej.To więcej niż ruscy zajęli Ukraińcom w obu inwazjach.



Jedno co jest niezmienne w historii to to, że granice ciągle ulegają zmianom.