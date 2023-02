Skoro tak im pis nie pasuje, to dlaczego, kiedy można było odwołać Witek, pomogli pisowi? Dlaczego chcieli oddać TVN w ręce pisowców? Czemu kiedy były rozmowy o rządzie technicznym to znowu pomogli pisowi? Dlaczego te pajace nie poparli kandydata opozycji w wyborach prezydenckich, doprowadzając do tego, że większość wyborców bosaka zagłosowała na dude?



Teraz nawet jak opozycja wygra, to możliwe, że duda będzie uwalał, ale hehe "prezydent nic nie może i nie Pokaż całość