Fenomenalne dane z rynku pracy w USA i rekordowo niskie bezrobocie

Uwielbiam tekst - rośnie 3 razy szybciej niż prognozowali analitycy. Jak prognozowali 0,1%, a jest 0,3% to może napiszcie jeszcze lepiej ze o 200% mocniej niż prognozowali. Tak wogole odnoszenie sie do prognoz analityków jako jakiegoś poziomu do liczenia to jest zart z ekonomii.