O to im przecież chodzi.. Jak byłem u znajomego na wsi i zapytałem co tak jakoś mniej gospodarstw, mniej krów na łąkach itp to odpowiedział właśnie na przykładzie hodowli świń że kiedyś to w co 3 domu chodowali a teraz prawie nikt. Przepisy unijne wymagają by świnie miały jak w hotelu, musi być cały czas bardzo czysto, każda świnia ma mieć ileś tam miejsca, nie mogą być w kupie, musi być specjalny Pokaż całość