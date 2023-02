Co do wpisu ze znaleziskiem, wiedza o tym, że potrzeba miliardów lat od powstania prostych jednokomórkowców do pojawienia się złożonych organizmów wielokomórkowych, w zestawieniu z wiedzą, że planeta Ziemia może gościć życie jeszcze "tylko" przez 600-800 milionów lat, jest dobrą podstawą dla argumentu, że rozwój życia, tym bardziej inteligentnego jest bardzo nieprawdopodobny. Jest więcej mniej pewnych zmiennych, wielkość Słońca i wielkość Ziemi zdaje się być praktycznie idealna, większa gwiazda wypaliłaby się szybciej, Pokaż całość