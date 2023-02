Przyczyny fali rezygnacji z wojska - opinie żołnierzy

do woja idą ci co chcą zarobić i nic nie robić i ci którzy lubia armię, broń, cwiczonka, surwiwale itd. ci pierwsi rządzą drugimi, drudzy otwierają oczy i żal ich pali w mostku piersiowym że jednak to nie navy seals i przygody.. tylko niczym nie rózniący sie od kacapskiego wojska syf. Ci pierwsi mają to w du.ie bo jest hajs i ładnie nałożą beret z wypiętą wątłą klatą przed wizytą jakiegos kozaka Pokaż całość