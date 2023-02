A czemu prosić opresyjnego szowinistycznego mężczyznę o wybawienie? Co koleżanek tam nie ma do pomocy? Jak widać są.... Chłop też zaraz by miał jakiegoś "bro" do pomocy, ale baba już musi załączyć skowyt na szlachetność mężczyzn która w dzisiejszych czasach jest potrzebna tylko wybiórczo wtedy kiedy to kobiecie "pasuje". Podsumuję: Chciałyście to macie.