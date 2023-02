cóż... taki styl życia



polska kuchnia sama w sobie jest niezdrowa i kaloryczna: schabowy smażony w panierce oczywiście na głębokim tłuszczu, do tego mizeria (z cukrem), do tego ziemniaczki, naturalnie polane tym tłuszczem z patelni po kotlecie, bo kto zje takie suche, na deser serniczek domowej roboty (bo zdrowy nie to co kupny) i kawa ze śmietanką i cukrem ;) bez powodu mnóstwo starych bab nie wygląda jak chodzące sześciany



