W moim mieście - Leszno (wielkopolska) pomontowali te sekundniki i jest to poprostu super rozwiązanie. Zdarzają się mimo to śpiochy, ale duża większość rusza sprawnie z pod świateł. Uważam, że sekundniki usprawniaja ruch. Owszem zdarzają się wariaci co ścigają się z czasem, ale np widzę po sobie i po innych kierowcach, że jak z daleka widzę już, że nie zdarzę bo mam no 5s to poprostu zaczynam wcześniej zwalniać i dojeżdżam sobie