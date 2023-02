co by nie mówić, kilka setek lat Brytyjczycy rządzili światem, rozstawiali inne kraje jak pionki na szachownicy. W dwa pokolenia to nie znikło; nadal w nich to jest i dostosowało się do obecnych czasów, Brytole can into polityka międzynarodowa i patrzą przyszłościowo. Powinniśmy z uwagą i próbą zrozumienia przyglądać się zawsze wszelkim ich ruchom. To nie są głupi ludzie, myśle, że skalkulowali co trzeba i teraz pytanie dla nas: o czym nie Pokaż całość