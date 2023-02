cały artykuł to 3 zdania, przy czym nie ma w nim nic więcej niż to co w jego tytule...

brakuje najważniejszej informacji miejsca są do kupienia czy na wynajem? po ile mogą je kupić? jeśli chcą sprzedawać to czemu nie zrobią licytacji? a jeśli mają być wynajmowane(co byłoby dużo lepszą opcją) to też mogliby dostosować ceny do ilości chętnych...