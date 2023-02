zanim Wam przyjdzie do glowy cieszyc sie z tego to tylko przypomne ze do wiezienia kazdy z Was moze trafic. Juz nawet pomijajac przypadki typu glupia trawa w domu:

Nieumyslne spowodowanie smierci (np wypadek samochodowy)

Pomowienie (jakis nielubiacy Cie czlowiek ktory akurat zostal malym swiadkiem koronnym)

Skazanie w wyniku zamierzonego lub niezamierzonego bledu ( np pan Tomasz Komenda)