Swoją drogą specnaz znaczy mniej niż można by się spodziewać, to taka groźna nazwa a prawda jest taka że bardzo duży procent rosyjskiej armii składa się ze specnazu, do tego te jednostki są totalnie skompromitowane po latach 90 ( wojnie w czeczenii) i miano elity teoretycznie przeszło do grup specjalnych fsb. (Teoretycznie bo w ostatnich 20 latach stanowiły większe zagrożenie dla zakładników niż terrorystów)