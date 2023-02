Kolejna wycieczka, która zaowocuje szukaniem jelenia na dziecko po Hindusie.



Byłem kiedyś świadkiem jak w legionowskiej biedronce p0lka ryczała do Hindusów stojących kilka osób przed nią w kolejce.

Śmiała się jak koń na całym sklep, udając że rozumie co mówią i ją to bawi.

Tak desperackiej próby zwrócenia uwagi nie widziałem jak żyję.

Nawet oni byli zażenowani.



To pewnie jedna z tych co wypisują na tinderach, że ją to trzeba zdobywać ( Pokaż całość