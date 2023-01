Pokaż całość

Co jest dla mnie najbardziej niezrozumiałe, to to, że ludzie, którzy w wojsku ewidentnie być nie chcą i tak są siłą wcielani w jego szeregi. No naprawdę ktoś musiał być wybitnym mędrcem, aby wymyślić, żeby w szeregi służby, która opiera się na dyscyplinie i posłuszeństwu wcielać ludzi, którzy tam po prostu być nie chcą. Przecież wartość taktyczna takiej osoby to -10 (bo jeszcze kolegów naraża).Wojsko powinno być wyłącznie zawodowe