Chyba mycie jachtu podrożało o 14%. Przecietny Polak ma inflację ~50%. To jest cofka w rozwoju cywilizacyjnym o 10-15 lat. Na koniec tego procesu, bo trzeba wiedzieć, że to dopiero początek, człowiek jest do kupienia przez polityków, czy inne grupy przestępcze za mniej więcej paczkę fajek.