Te gówno kubki papierowe są papierowe tylko z nazwy. One są powlekane od środka plastikiem i nie nadają się do przetworzenia przeciwieństwie do kubka zrobionego tylko z plastiku. Do tego produkcja papieru jest bardziej obciążająca dla środowiska niż produkcja plastiku. Jakby Mc chciałby być taki eko to w pierwszej kolejności powinien wywalić wszystkie papiery, kartony i kubki jednorazowe z jedzenia serwowanego na miejscu. W fastfoodach w galeriach handlowych jakoś potrafią dać jedzenie