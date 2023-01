Ukraińscy ochotnicy uzyskali dostęp do danych Gazpromu – podaje Armia IT Ukrainy. Mowa o 6 tys. plików dotyczących m.in. raportów z odwiertów i dokumentów na temat największa pola gazowego w Rosji (obwód irkucki). „Gazprom to (...) główny sponsor terroryzmu i inwazji na Ukrainę”.