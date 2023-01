Tytuły Polska Press o WOŚP milczą. Kiedyś organizowały nawet sztaby.

No a czego się spodziewaliście po Orlenie i pisowcach, gdy ogłosili kupno gazet. Pomyślcie przez moment, po co właściwie potężnej firmie paliwo/energetycznej jakieś lokalne gazety? Jaki w tym biznesowy sens?! No ale niestety jest to oczywiste w inny sposób - kupili to tylko po to, żeby mieć kontrolę nad treściami i propagandą. Jako, że WOŚP nie spina się 1:1 z linią jedynej słusznej partii, to nie będą o tym pisać w pozytywny Pokaż całość