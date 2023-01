31. finał WOŚP: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów gra!

W 2022 roku WOŚP zebrała 224.376.706,35 PLN, co stanowi 0,16% budżetu NFZ (138.657.145.000 PLN). Ta pomoc w praktyce niewiele zmienia. Znacznie większe środki są tracone z powodu złej organizacji systemu ochrony zdrowia.



Żeby to naprawić potrzebne są reformy.



Myślicie że tym dziennikarzom i politykom którzy tak bardzo wspierają WOŚP zależy na naszym zdrowiu? Jeśli tak to dlaczego nie mówią o reformach? Dlaczego nie mamy debaty? PO rządziła 8 lat i miała okazję Pokaż całość