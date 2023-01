Ten mistrzunio się zapomniał i jest manipulatorem.

Ukraińcy dostają nie tylko 500+ ale dodatkowo rozłąkowe 12000 zł, dopłatę do mieszkania 45zł na osobę, na dobę, do tego ubezpieczenie. Ponad 61℅ Ukraińców nie pracuje więc ludzie i gminy sponsorują takich. Starlinki, paliwo, pomoc wojskowa, kredyty. Polska się zadłuża by pomagać Ukrainie w tej wojnie. Polski rząd postawił wszystko na jedną kartę. Jak Amerykanie nas wydymają i Ukraina przegra, to jesteśmy w ciemnej dupie. Pokaż całość