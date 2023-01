Czy jest na to prawo. Co na to sądy?



W papierach wszystko się zgadza! Tak od lat krzyczy Owsiak i w tym sensie mówi prawdę, że powyższe biznesy ukryte są w takich pozycjach jak: „administracja”, „zatrudnienie” i przede wszystkim „usługi obce”. O tym kto i za ile wykonuje usługi oraz w jakich warunkach jest kupowany sprzęt, Owsiak nie powiedział nigdy i nikomu, pomimo zarządzeń sądu i 14 wyroków sądów administracyjnych, w tym Pokaż całość