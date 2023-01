Amerykańscy wojskowi naciskają na przekazanie Ukrainie myśliwców F-16

Pokaż całość

Dokładnie.Tutaj USA oburzyło się moralnie, bo Donbas próbował się oderwać od Ukrainy, a przecież nienaruszalność granic to dobro nadrzędne, kto by tam dbał o to co mieszkańcy chcą.W Serbii za to USA bombardowało cywilów, aby Kosowo mogło się oderwać od Serbii, bo przecież wola mieszkańców to dobro nadrzędne, kto by tam dbał od granice.A realnie to przemysł podjudzania próbuje podżegać do wojny z Ruskimi, bo przetestowanie zabawek