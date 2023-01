Wątpliwe by Rosja oddała Donbas, jeśli zdobyli go już w 85%.

A co, jeśli Rosja podliczy, że 99% zniszczeń wojennych miało miejsce w Donbasie i winni tego są "naziści z Ukrainy"?



Przecież realnie patrząc na zaciekłość tłuczenia się o mały Donbas, to Ukraina też uznaje, że Donbas jest stracony i wycofując się stamtąd starają się na złość Ruskim wywołać jak największe zniszczenia. Po wojnie będą kręcić propagandę, że Rosja zdobyła same zgliszcza Pokaż całość