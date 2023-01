Pensje w ministerstwach (i szerzej rozumianej administracji rządowej) są nędzne w porównaniu do sektora prywatnego. Te nagrody, trzynastki i dodatki za wysługę lat to jeden z niewielu argumentów pozwalających ściągnąć jako tako ogarnięte jednostki do pracy w administracji. Dyrektorzy kluczowych departamentów w takim MF miewają pensje zasadnicze na poziomie 12-13 tys. zł brutto... Przecież to śmiech na sali i jawna zachęta do korupcji. Wykopki - zdecydujcie się czy wolicie mieć aparat administracyjny Pokaż całość