Spis powszechny GUS - ludność Polski według stanu cywilnego

Co może pójść nie tak gdy mężczyźni nie mają dostępu do odpowiedniej liczby kobiet.

Wcale nie jest przecież tak, że podejmują bardziej ryzykowne zachowania (od przestępczości po kredyty), popełniają samobójstwa czy głosują na skrajne opcje polityczne.



No, ale po co mieć jakąś politykę dla osób emigrujących do polski ... "jakoś to będzie" XD