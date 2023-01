Pomijając generowanie inflacji to dodatkowe emerytury kosztują podatników około 22mld, 500+ kolejne 41mld, czyli łącznie daje to 63mld zł. W 2021 roku dochód z pitu(skala) wyniósł 84mld. Pomyślcie ile można by obniżyć podatek dochodowy gdyby zrezygnować tylko z tych dwóch rzeczy.