Nic tu kufa nie działa xD Co chwila mnie wylogowywuje, otwierać tematów na nowych katrtach przeglądarki działa i nie działa xD, trudno odpowiadać, dyskutować, nikogo tu nie ma, wydajność słabsza xD TO JES KATASRROFA! Jakieś nowe niby ficzery też nie przemyślane do końca, a one miały być tą ATRAKCJĄ xD Zostaną chyba tu tylko CI co mają płacone z nierządu xD