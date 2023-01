Piździelec latał po ulicy zamiast wsiąść w swój (finalnie) #!$%@? samochód i porozjeżdzać to robactwo... Jak by im pościel wyskoczyła to by porzucili obydwa samochody...Ehhh paljaki za granico. Nie łumiem.



90% polaczków za granicami to półmózgi z prowincji.