Czy ktokolwiek jest tym faktem zaskoczony? Zero zdziwienia. Było przecież wiadomo, że tak się to skończy. Redaktorzy naczelni się stawiają? To ich Kania wymieni na takich bez kręgosłupa. Nadzór właścicielski w wykonaniu Orlenu ma to do siebie, że albo jest się z ekipy i wtedy jest cacy, a jak jest się przeciw to wylot ze stanowiska.