Szukając biletów do Berlina odkryłem ciekawą sytuację. Otóż bilet do Berlina na 6 lutego o 08:27 kosztuje w pierwszej klasie 189 PLN natomiast bilet na ten sam pociąg do Poznania kosztuje już 249 PLN. Na zdrowy rozsądek powinno być dokładnie na odwrót.