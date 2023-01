Rosyjskie władze wysłały z Chersonia na okupowany Krym co najmniej 14 ukraińskich sierot. Rosyjski portal Wiorstka dowiedział się, że zostały one przeniesione do domu dziecka „Jołoczka” na Krymie. Dwa lata temu rosyjskie media opisywały nieludzkie traktowanie podopiecznych placówki.