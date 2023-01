A teraz pomyślcie że osoba o podobnym wykształceniu zarabia w pobliskiej strefie ekonomicznej w montowni 3000 na ręke, czyli jakieś 3 razy mniej niż kolega górnik i będzie to robił do 65-70 lat a górnik pójdzie na emeryturke w wieku 40-50 i sam pójdzie do tej montowni z nudów na emeryturze więc będzie pensja + emerytura



górnicy to w polsce naprawde wygrali życie