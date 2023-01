Jeśli czyta to jakiś myśliwy, niech no zdradzi, czy po zabiciu psa przy jego właścicielach, walicie gruchę wieczorem, zwyrole? Czy nie przychodzi wam do głowy, że ktoś, kiedyś w lesie, wyjmie wam z tłustych łap broń i połamie kolbę na waszych pustych łbach? Jeśli oczekujecie chociaż odrobiny szacunku, to oczyśćcie kola łowieckie z dewiantów, pijaków i zwykłych idiotów. A tymczasem pamiętajcie, las jest wszystkich.