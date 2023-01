Ja nie mam innego źródła ale mieszkam koło bazy lotniczej w Mińsku.

Jakoś tak od marca prawie nic nie lata, no teraz to wiadomo, juz pożegnane do Malborka.



Tylko ja o czymś innym.

Dawać im #!$%@? wszystkie, zaraz i tak trzeba złomować. Kupmy kolejne 48 F-16 albo 36 F-15 i koniec z #!$%@? się.

Likwidujemy 13, 14, 15 emeryturę, laptopy dla 4-klasistów, specjalne emerytury dla górników, nawet zostawiając 500+ to na uzbrojenie Pokaż całość