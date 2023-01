Ktoś weryfikuje ich uprawnienia?Tak się tylko pytam, bo patrząc na ukraińskie uprawnienia do kierowania pojazdami jestem zaniepokojony.Za pewna kwotę dolarów prawo jazdy z wszystkimi kategoriami dociera przesyłką z UA.Teraz wyjdzie na to, że za nasze pieniądze kształcimy lekarzy , którzy wyjada leczyć na zachód, a do siebie przyjmiemy wątpliwej jakości „medyków” ze wschodu.