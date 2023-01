No i git, także gorąco zachęcam katolickich hotelarzy do niewynajmowania pokojów z podwójnym łóżkiem ludziom bez ślubu. Ryneczek szybko zweryfikuje. Poza tym błagam xD Wyobrażacie sobie na przykład, że goralenvolk rezygnuje z dutków, żeby utrudnić obcym ludziom uprawianie seksu pozamałżeńskiego? To czyste sci-fi. Tam gdzie brzęczy pieniążek ludzie zawsze mieli tendencje do przymykania oczu na pewne odstępstwa od magicznych książek.