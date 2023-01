Nikt na nie zabrania stworzyć naszej marki i dać pracownikom nawet i milion zł premii, ale ktoś wolał przepić i przejeść zamiast inwestować to teraz będzie się martwił czy starczy mu do pierwszego, za to w TVP będziecie mogli przeczytać że Niemcy nam zazdroszczą euro jest po 3zł, a zachód jutro upadnie, może to pomoże polak lepiej znieść biedę