Żeby zmienić ogrzewanie polskich domów na takie które stale korzysta z energii elektrycznej to wypadało by najpierw zagwarantować porządną sieć energetyczną. Jak dorzucimy do tego auta elektryczne to nocą będzie takie zapotrzebowanie że linie napowietrzne będą nam oświetlać drogę do domu.



Tutaj obłudnie dbają o ekologię a wszystko jak leci kupują z krajów które srają w powietrze i do wód czym popadnie.