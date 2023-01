To trzeba mieć mózg zalany propagandą tvnu żeby twierdzić, że kiedyś to było państwo prawa. Wałki były nie mniejsze niż teraz. To, że Ci pasuje inna opcja to nie znaczy, że masz wybielać i zapominać o ich afreach, bo w ten sposób się niczym nie różnisz od tych mocherów co tylko rydzyka słuchają. Tak samo sprany łeb jak oni.