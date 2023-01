Ile pisowskich trolli się uaktywniło. Widać dostali już dostępy do API. W 2010 Kaczyński grał pod publikę, a jak doszli do władzy to skutecznie zbliżyli się stylem rządzenia do Rosji i #!$%@? UE od środka. Gdyby była normalna władza to spokojnie bylibyśmy liderem w UE po wyjściu GB i może nawet do wojny by nie doszło.