Zwykły użytkownik wykopu - Wojna to zło, jak najszybciej powinny zacząć być prowadzone rozmowy pokojowe - co ty pierdzielisz onuco, bijemy się do ostatniego kacapa!



Sekretarz NATO - Wojna to zło, jak najszybciej powinny zacząć być prowadzone rozmowy pokojowe - Brawo, w końcu ktoś to powiedział, Pan Stoltenberg to jednak jest fachowiec.