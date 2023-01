Generalnie to zamiast marnować czas na odpisywanie wybiórczo ludziom i plusowanie randomowych wpisów to skup się na najbardziej plusowanych pytaniach - to jest komunikacja jakiej oczekuje społeczność! Jak widzicie, że coś ludzi trapi i wymaga rozjaśnienia to się do tego odnieście, a nie chowacie głowy w piasek. Przecież to jest clue tego portalu - ludzie plusami i wykopami decydują co jest dla nich istotne, a co mniej... Po prostu dostosujcie się do komunikacji na swoim portalu! Po waszych działaniach widać, że w ogóle nie rozumiecie społeczności i tego jak to się kręci wszystko na wykopie więc nie dziwne, że totalnie przestrzeliliście się ze swoimi założeniami co do wykop20...