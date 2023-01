Najśmieszniejsze jest to gadanie o wykopkach, którzy rzekomo testowali to nowe monstrum. Znacie kogoś takiego? Ile to było osób, 10? :D



Testy powinny być otwarte dla wszystkich. Setki opinii od razu by im uzmysłowili jak wiele nie działa.



Ps: Oni przecież wciąż mogą podmienić to z powrotem na stary wykop i sobie w tle pracować nad tym szajsem. Duma nie pozwala czy co?